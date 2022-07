Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

22,29 EUR +3,34% (06.07.2022, 17:12)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

22,30 EUR +5,29% (06.07.2022, 16:57)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (06.07.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die Befürchtung der Investoren, dass die eingeleiteten Maßnahmen der Notenbanken zur Eindämmung der steigenden Inflation zu einer Rezession führen könnten, habe vielen Technologiewerten in der ersten Jahreshälfte ordentlich zugesetzt. Die AIXTRON-Aktie habe sich lange Zeit gegen diesen Trend stemmen können, sei zuletzt aber auch deutlich zurückgefallen.Ende Mai Ende Juni habe der TecDAX-Titel noch ein Jahreshoch bei 28,18 Euro erreicht. Vom Verlaufstief Ende Februar sei es um über 85 Prozent nach oben gegangen. Anfang Juni habe eine überfällige Konsolidierung eingesetzt, die gestern mit dem Rücksetzer von in der Spitze rund neun Prozent auf 20,12 Euro ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden habe. Heute notiere die AIXTRON-Aktie bereits wieder über 22 Euro.An der Story habe sich nichts geändert. Mit seinem Produktportfolio adressiere AIXTRON eine Vielzahl von Märkten, die weitgehend unabhängig voneinander seien. Auf AKTIONÄR-Anfrage sei vom Unternehmen bestätigt worden, dass operativ weiter alles nach Plan laufe. Die Umsätze sollten im Gesamtjahr also weiter auf 450 bis 500 Mio. Euro (Vorjahr: 429 Mio. Euro) steigen und die EBIT-Marge dabei zwischen 21 und 23 Prozent liegen.Das AKTIONÄR-Fazit hat Bestand: Werden die kommenden Signale der Notenbaken von den Marktteilnehmern positiv aufgenommen und fokussieren sich die Investoren wieder auf die fundamentalen Aussichten bei dem Hightech-Maschinenbauer, dürfte sich die AIXTRON-Aktie schnell wieder fangen und Kurs auf die bisherigen Höchststände nehmen, so Michael Schröder. (Analyse vom 06.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link