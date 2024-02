XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.



Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (29.02.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.AIXTRON habe das abgelaufene Jahr mit einem Schlussspurt insgesamt im Rahmen der Erwartungen abgeschlossen. Im laufenden Jahr rechne der deutsche Chipzulieferer jedoch mit einem langsameren Wachstum. Für 2025 erwarte Unternehmenschef Felix Grawert dann allerdings wieder einen starken Erlösanstieg, "getragen durch die nächste Wachstumswelle im Bereich Leistungselektronik". Die Aktie dürfte aber zunächst schwächer reagieren.Dass die Bäume im laufenden Jahr nicht in den Himmel wachsen würden, sei erwartet worden. Am Ende seien die strukturellen Wachstumstreiber weiter intakt. Chiphersteller würden ungebrochen in den Ausbau ihrer Kapazitäten investieren. AIXTRON profitiere als Zulieferer und befinde sich damit auf einem Wachstumspfad, der mit hocheffizienten SiC- und GaN-Bauelementen, aber bald auch mit Mikro-LEDs gepflastert sei. Anleger mit Weitblick sollten sich durch kurzfristige Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen lassen und weiter auf eine mittelfristige Trendfortsetzung setzen. Trading-orientierte Anleger sollten sich bereit machen, um die AIXTRON-Aktie bei einem Rücksetzer im Bereich um 26/28 Euro abzustauben, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.02.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von AIXTRON befinden sich in Real-Depots der Börsenmedien AG.Börsenplätze AIXTRON-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:26,15 EUR -19,41% (29.02.2024, 13:15)