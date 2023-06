Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

29,40 EUR +3,19% (29.06.2023, 13:06)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

29,43 EUR +3,34% (29.06.2023, 12:52)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.



Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (29.06.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Der Wachstumsmotor bei AIXTRON laufe. Die Nachfrage sei dem Vernehmen nach ungebrochen. Negative strukturelle Veränderungen seien nicht in Sicht. Diese Meinung setze sich nun mehr und mehr am Markt durch. Heute starte die Citigroup die Coverage für die AIXTRON-Aktie mit "kaufen" und Kursziel 40 Euro. Analyst Andrew Gardiner habe sein positives Votum für den Chipindustrie-Ausrüster mit einer optimistischen Haltung begründet, was Verbindungshalbleiter betreffe. Außerdem habe er die führende Position von AIXTRON im Geschäft mit Epitaxie-Lösungen hervorgehoben. Unter Epitaxie verstehe man das Aufwachsen von monokristallinem Material auf einem Kristall unter Beibehaltung der Kristallstruktur."Der Aktionär" teile die Meinung der Citigroup. Die AIXTRON-Aktie dürfte nun wieder Kurs auf das Vorjahreshoch bei 32,21 Euro nehmen. Sollte diese Marke nachhaltig überwunden werden, rücke das Allzeithoch aus dem Jahr 2011 bei 34,08 Euro in den Fokus. Im Anschluss wäre der Weg aus charttechnischer Sicht Richtung 40 Euro geebnet. Anleger könnten auf das anstehende Kaufsignal und die anschließende Trendfortsetzung spekulieren, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AIXTRON-Aktie: