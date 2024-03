XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.



Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (06.03.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Mit der US-Bank Jefferies und der britischen Barclays Bank ätten zwar zwei Investmenthäuser zum Wochenbeginn ihre Kursziele für die AIXTRON-Aktie gesenkt, aber weiterhin zum Kauf geraten. Nach dem verhaltenen Ausblick gehe auch bei Berenberg der Daumen weiter nach oben. Einzig Madeleine Jenkins von UBS bleibe pessimistisch. Die Analystin, die bereits im Vorfeld der Zahlen auf ein sich abschwächendes Wachstumstempo hingewiesen habe, habe das Kursziel für die AIXTRON-Aktie sogar noch einmal von 26,90 auf 24,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "sell" erneuert."Der Aktionär" halte an seiner grundlegend positiven Einschätzung fest. Die AIXTRON-Aktie habe sich vom Tief am Tag der Veröffentlichung bei 24,75 Euro direkt wieder absetzen können. Mit dem Kursrutsch dürfte das Papier die Wachstumsdelle in 2024 mehr als eingepreist haben. Das erste Ziel der laufenden Gegenbewegung liege weiter im Bereich um 31/32 Euro. Zwischenzeitliche Rücksetzer sollten jedoch eingeplant werden. Anleger mit Weitblick könnten unverändert auf eine mittelfristige Trendfortsetzung setzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.03.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von AIXTRON befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Börsenplätze AIXTRON-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:27,95 EUR +0,65% (06.03.2024, 09:39)