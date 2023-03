Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (27.03.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Eine klare Tendenz sei bei der AIXTRON-Aktie zuletzt nicht wirklich zu erkennen gewesen. Doch die volatile Richtungssuche dürfte schon bald enden. Mit dem Ende Februar präsentierten Ausblick sei deutlich geworden: Depositionsanlagen zur Herstellung von Verbindungshalbleitern aus dem Hause AIXTRON würden State of the Art bleiben. Eine Verlangsamung oder gar ein Ende der Geschäftsdynamik sei nicht in Sicht.AIXTRON profitiere als langjähriger Marktführer von der starken Nachfrage nach effizienter Leistungselektronik. Bauteile auf Basis von Galliumnitrid (GaN) seien kleiner, würden eine effizientere Energieleitung erlauben und höhere Temperaturen aus als klassische Siliziumchips halten. Sie würden neben dem schnellen und kabelloses Laden im Bereich Heimelektronik zunehmend auch in Mobilfunkstationen, Rechenzentren und Photovoltaikanlagen zur Stromversorgung eingesetzt.Bei Siliziumkarbid-(SiC-)Anlagen scheine sich die Nachfrage sogar noch zu beschleunigen. Großen Anteil daran habe die im dritten Quartal 2022 an den Start gegangene neue Depositionsanlage "G10-SiC". Die Experten der DZ BANK seien überzeugt: "Mit einem deutlich höheren Durchsatz bei nur geringfügigen Qualitätsabstrichen und damit verbundenen Kostenvorteilen für die Produzenten dürfte AIXTRON hier seine Kundenbasis verbreitern." Als Schlüsseltechnologie für E-Mobilität und die effiziente Wandlung erneuerbarer Energie dürfte SiC daher in den kommenden Jahren AIXTRONs größter Wachstumstreiber werden, auch wenn der GaN-Bereich dabei weiter auf hohem Niveau wachsen sollte. In Summe hätten GaN- und SiC-Anlagen im vergangenen Jahr für über 40 Prozent der Erlöse gestanden.Mit Maschinen zur Herstellung von Mikro-LEDs habe AIXTRON aber noch ein heißes Eisen im Feuer. Branchenkenner seien überzeugt: Die Technologie sei ein Gamechanger für die Display-Industrie. Sie übertreffe bestehende Flüssigkristall-Displays (LCD) und organische Leuchtdioden (OLED) in Bezug auf den Stromverbrauch und biete gleichzeitig eine höhere Pixeldichte, ein besseres Kontrastverhältnis und eine höhere Helligkeit. Zunächst würden die neuen Displays vermutlich in Smartwatches zum Einsatz kommen.Im laufenden Jahr solle der Umsatz insgesamt um mindestens ein Viertel auf 580 bis 640 Millionen Euro steigen, nach plus acht Prozent auf 463 Millionen Euro 2022. Dabei stütze sich Vorstand Felix Grawert auf einen Auftragsbestand von knapp 352 Millionen Euro. 2023 sollten zudem Orders für 600 bis 680 Millionen Euro eingesammelt werden. Bei einer EBIT-Marge zwischen 25 bis 27 Prozent dürfte auch unter dem Strich deutlich mehr Gewinn hängen bleiben.AIXTRON adressiere mehrere Wachstumsmärkte, die teilweise noch in einer frühen Entwicklungsphase seien. Die Visibilität sei groß, negative strukturelle Veränderungen seien nicht in Sicht. Die Gefahr operativer Enttäuschungen sei damit als gering einzustufen. Das größte Risiko bleibe die relativ hohe Bewertung mit dem 5-fachen Umsatz und einem 2023er-KGV von 25. Angesichts der starken Positionierung und den kontinuierlich wachsenden Orderbüchern sei das Ende der Fahnenstange trotzdem noch nicht erreicht.DER AKTIONÄR spekuliert daher auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends mit Kursen jenseits der 30-Euro-Marke, so Michael Schröder. (Analyse vom 27.03.2023)