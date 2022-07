Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

20,74 EUR -7,37% (05.07.2022, 15:34)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

20,69 EUR -7,68% (05.07.2022, 15:19)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (05.07.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.DAX & Co würden nach einem stabilen Handelsstart ihre Talfahrt noch einmal beschleunigen. In diesem Umfeld gehe es auch für die AIXTRON-Aktie weiter nach unten. In dem von Rezessionsängsten geprägten Marktumfeld schienen einige institutionelle Anleger ihre Portfolios ohne Rücksicht auf Verluste zu bereinigen.Mit seinem Produktportfolio adressiere AIXTRON eine Vielzahl von Märkten, die weitgehend unabhängig voneinander seien. Um die steigende Marktnachfrage zu bedienen, würden Chiphersteller rund um den Globus in den Bau entsprechender Fabriken investieren und bei den Maschinen auf die Qualität aus dem Hause AIXTRON setzen. Mit dem zunehmenden "Monopol-Status" dürfte die Gesellschaft in dem mehrjährigen Investitionszyklus eine führende Rolle einnehmen. Auf Anfrage sei von AIXTRON bestätigt worden, dass operativ weiter alles nach Plan laufe.Mit Blick auf die Dynamik des jüngsten Kursrutsches und das Handelsvolumen sollte der Verkaufsdruck bei der AIXTRON-Aktie schon bald abebben. Würden sich die Investoren wieder auf die fundamentalen Aussichten fokussieren, könnte sich das Papier dann im Bereich der charttechnischen Unterstützung um 20 Euro erneut stabilisieren und im Anschluss erneut Boden gutmachen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AIXTRON-Aktie: