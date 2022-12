Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (20.12.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die Zinsangst nehme wieder zu. Ein überraschender Strategiewechsel der Bank of Japan (BoJ) sei an den Märkten als erster Schritt hin zu einer Straffung der geldpolitischen Zügel gewertet worden. Viele Technologie- und Wachstumswerte würden wieder zurückfallen. Auch die AIXTRON-Aktie dehne die Konsolidierung auf hohem Niveau aus."Aktionär"-Leser würden wissen: AIXTRON habe sich in einer Reihe von hochattraktiven Wachstumsmärkten die Marktführerschaft erarbeitet. Der höchste Auftragseingang seit 2011 spiegele die hohe Nachfrage über nahezu alle Endmärkte hinweg wider, insbesondere aber nach Anlagen zur Volumenproduktion von Micro LEDs als auch effizienter Leistungselektronik basierend auf den Materialsystemen Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN).Folge: Die Geschäftsentwicklung sei damit relativ unabhängig vom derzeitigen makroökonomischen Umfeld. Das zeige sich im Kursverlauf, auch wenn die Aktie nach der 70%-Rally im laufenden Jahr von ihrem Anfang Dezember markierten Jahreshoch bei 32,21 Euro wieder etwas zurückgekommen sei.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Aixtron befinden sich in Real-Depots von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link