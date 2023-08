Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

35,49 EUR +0,45% (03.08.2023, 11:10)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

35,34 EUR -0,59% (03.08.2023, 10:59)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (03.08.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Fortschritte bei der Erteilung von Exportlizenzen und die anhaltend hohe Nachfrage nach Anlagen für effiziente SiC- und GaN-Leistungselektronik haben dem Maschinenbauer AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ein überraschend starkes Quartal beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse seien um 69 Prozent auf 173,5 Mio. Euro geklettert. Die Erwartungen seien damit deutlich übertroffen worden - Analysten hätten nur mit 134 Mio. Euro gerechnet. Auch das EBIT sei deutlich höher ausgefallen als gedacht. Dank des starken Umsatzwachstums habe es im Jahresvergleich um knapp 160 Prozent auf 44,6 Mio. Euro zugelegt, was einer Marge von 26 Prozent entspreche. Der Marktkonsens habe bei 30 Mio. Euro gelegen. Unter dem Strich sei in den Monaten April bis Juni mit 40,4 Mio. Euro sogar mehr als doppelt so viel hängen geblieben wie vor Jahresfrist.Damit nicht genug der guten Neuigkeiten: Angesichts des bisherigen Geschäftsverlaufs und prall gefüllter Orderbücher traue sich der Vorstand 2023 nun Erlöse zwischen 600 und 660 Mio. Euro zu, nach bisher avisierten 580 bis 640 Mio. Beim Auftragseingang rechne die Firma mit 620 bis 700 Mio. Euro statt mit 600 bis 680 Mio. Die EBIT-Marge solle indes unverändert 25 bis 27 Prozent erreichen.Das sei nicht nur bei Analysten gut angekommen. Die Aktie kletterte auf Monatssicht um fast 12 Prozent und übersprang dabei den Widerstand bei 32 Euro, an dem sie sich in den zurückliegenden Monaten mehrfach gescheitert war, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zu AIXTRON SE. (Ausgabe 30/2023)Börsenplätze AIXTRON-Aktie: