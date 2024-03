XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

25,68 EUR -1,76% (11.03.2024, 12:40)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.



Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (11.03.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aachener Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.AIXTRON sei 2023 stark gewachsen. Der Umsatz habe um 36% auf 629,9 Mio. Euro und das EBIT überproportional um 50% auf 156,8 Mio. Euro zugelegt, gleichbedeutend mit einem Margenanstieg von 23 auf 25%. Im Schlussquartal sei der Auftragseingang um 28% auf 204,5 Mio. Euro gesteigert worden und für das erste Quartal 2024 sei ein Umsatz von 100 bis 120 Mio. Euro angekündigt worden, was einem Wachstum von 30 bis 55% entspräche. Trotzdem habe die Aktie mit der Zahlenbekanntgabe stark verloren. Das liege zum einen daran, dass Kunde ams Osram unmittelbar zuvor einen Großauftrag im Bereich micro-LED verloren habe, was am Markt als Beschneidung des Potenzials für Maschinen von AIXTRON in diesem Bereich gewertet worden sei (das Unternehmen sehe hingegen keine Umsatzauswirkungen für 2024 und 2025). Das wäre vermutlich verkraftbar gewesen, wenn die Managementprognose für 2024, die einen Umsatz von 630 bis 720 Mio. Euro und eine EBIT Marge von 24 bis 26% vorsehe, nicht auch noch am unteren Ende eine Erlösstagnation mit Gewinnrückgang bedeuten würde.Die Experten von "Der Anlegerbrief" halten das angesichts der zuletzt hohen Dynamik beim Auftragseingang für konservativ und bleiben in der Nebenwerte-Empfehlungsliste investiert. Das Kursziel für die AIXTRON-Aktie laute 42,00 Euro. (Ausgabe 9 vom 09.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:25,62 EUR -2,40% (11.03.2024, 12:54)