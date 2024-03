Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

25,66 EUR -2,25% (11.03.2024, 19:57)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

25,43 EUR -2,72% (11.03.2024, 17:35)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.



Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (11.03.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die jüngsten Quartalszahlen hätten der AIXTRON-Aktie schwer zugesetzt. Trotz einer zwischenzeitlichen Erholung notiere sie mittlerweile wieder im Bereich ihres Jahrestiefs. Während der Chart schon die nächsten beiden Verkaufssignale andeute, bleibe Jefferies optimistisch. Die Investmentbank habe erst am Freitag ihre Kaufempfehlung erneuert.Zwar hätten die Q4-Zahlen im Rahmen der Erwartungen gelegen, doch die Anleger hätten vor allem auf den Ausblick für das laufende Jahr enttäuscht reagiert und die Aktie auf Talfahrt geschickt. Dabei habe es vorerst auch nichts gelungen, dass Unternehmenschef Felix Grawert für 2025 wieder einen starken Erlösanstieg, "getragen durch die nächste Wachstumswelle im Bereich Leistungselektronik", erwarte.Ins gleiche Horn wie der CEO habe am Freitag angesichts des Wachstums im Januar auch Jefferies-Analyst Janardan Menon geblasen. Er bekräftige sein "buy"-Rating, aber habe das Kursziel von 55 auf 50 Euro gesenkt. Der Branchenzyklus im Halbleiterbereich beschleunige sich, so der Experte. Er gehe weiter davon aus, dass der Höhepunkt im ersten Halbjahr 2025 erreicht werde. Ab März sollte die Nachfrage in China wieder anziehen.Aus mittelfristiger Sicht sollte das operative Geschäft von AIXTRON also wieder an Fahrt gewinnen und mit ihm auch die Aktie. Kurzfristig betrachtet drohe das Papier allerdings unter das Jahrestief bei 24,75 Euro zu fallen und damit ein Verkaufssignal auszulösen. Zusätzlich unter Druck kommen könnte die Aktie durch ein sogenanntes Death Cross im Chart. Dabei kreuze die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von oben nach unten und erzeuge ein starkes Verkaufssignal.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von AIXTRON befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.