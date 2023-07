Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (27.07.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Fortschritte bei der Erteilung von Exportlizenzen sowie eine weiterhin rege Nachfrage nach Maschinen zur Herstellung von Verbindungshalbleitern würden AIXTRON optimistischer für das laufende Jahr stimmen. Beflügelt von den Daten sollte der Aktie der zuletzt mehrfach gescheiterte Ausbruch auf ein neues Jahreshoch gelingen.Rückenwind habe dabei im abgelaufenen zweiten Quartal v.a. die Erteilung zahlreicher ausstehender Exportlizenzen geliefert, deren Fehlen AIXTRON zuvor noch deutlich gebremst habe. "Der wesentliche Treiber für unser anhaltend starkes Wachstum ist die effiziente Leistungselektronik auf Basis von Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN)", so Vorstand Felix Grawert. "Und wir erwarten, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren weiter fortsetzt." Aufgrund der ungebrochen starken Nachfrage erwarte der Vorstand für das gesamte Geschäftsjahr weiterhin signifikantes Wachstum mit steigenden Margen und Auftragseingängen."Der Aktionär" sehe sich durch das Zahlenwerk in seiner positiven Einschätzung bestätigt. Negative strukturelle Veränderungen seien weiter nicht in Sicht - im Gegenteil. Die kurz- und mittelfristigen Aussichten seien unverändert gut. Der eine oder andere Analyst dürfte seine Schätzungen überarbeiten. Sollte die AIXTRON-Aktie die 32-Euro-Marke nun tatsächlich nachhaltig überwinden, würde das Allzeithoch aus dem Jahr 2011 bei 34,08 Euro schnell in den Fokus rücken. Im Anschluss wäre der Weg aus charttechnischer Sicht Richtung 40 Euro geebnet. Anleger könnten weiter auf dieses Szenario setzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AIXTRON-Aktie: