Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.



Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (27.04.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Ein Blick auf die Auftragsbücher zeige: Im Prinzip laufe der Wachstumsmotor bei AIXTRON rund, die Nachfrage aus allen Bereichen der Verbindungshalbleiter sei ungebrochen hoch. Doch das Fehlen von Exportlizenzen für fertige Anlagen belaste Umsatz und Gewinn und sorge v.a. für Verunsicherung bei den Investoren.Das Problem mit fehlenden Exportlizenzen und deshalb nicht ausgelieferten Maschinen bestehe schon seit Ende vergangenen Jahres. Vorstand Felix Grawert habe damals auf Engpässe in den zuständigen Behörden verwiesen und erklärt, dass die Genehmigungen nach und nach eintrudeln würden. Den Investoren würden die anhaltenden Lieferverzögerungen daher nicht gefallen.Warum die Lizenzen weiterhin fehlen würden, habe der Firmenlenker am Nachmittag in einer Telefonkonferenz näher erläutert. Die Behörden hätten Nachbesserungen an den Maschinen gefordert, um ausstehende Exportlizenzen zu erhalten. Dabei habe es sich dem Vernehmen um zusätzliche Schutzmechanismen gehandelt, damit die Anlagen nur dafür verwendet werden könnten, wofür sie auch bestellt worden seien. Das sei im ersten Quartal umgesetzt worden. Daher dürften die fehlenden Ausfuhrgenehmigungen kurzfristig erteilt werden. Konkret rechne Grawert mit einem größeren Teil der Lizenzen binnen eines Quartals, spätestens bis Jahresende aber sollte das Problem gelöst sein.Während der Auftragseingang im ersten Quartal gewachsen sei, habe das Fehlen der Exportlizenzen den Umsatz und den Gewinn schwer belastet. Grawert habe von Erlösen von rund 70 Mio. Euro gesprochen, die dadurch im ersten Jahresviertel nicht hätten realisiert werden können. Der Umsatz sei allerdings nicht verloren, sondern verschiebe sich nur, habe er betont.Könne der Vorstand den Analysten und Investoren glaubhaft versichern, dass die Lizenzen wirklich eintrudeln und alle Analgen wie geplant ausgeliefert würden, dann sollten sich die Protagonisten schnell wieder auf die operativen Aussichten fokussieren und die seien weiter extrem gut.Würden die fertigen Anlagen zeitnah freigegeben, dürften die bisher fehlenden Umsätze und Gewinne verbucht werden und am Ende für ein erneut erfolgreiches Geschäftsjahr sorgen. Anleger mit Weitblick sollten sich von den aktuellem Rücksetzer nicht aus der Ruhe bringen lassen und auf ein Comeback der AIXTRON-Aktie setzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien und Derivate von AIXTRON befinden sich in Real-Depots der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AIXTRON-Aktie: