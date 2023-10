Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

31,85 EUR -0,16% (11.10.2023, 09:51)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

31,82 EUR +0,25% (11.10.2023, 09:45)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (11.10.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Beflügelt von den Q2-Zahlen sei der AIXTRON-Aktie Anfang August der zuvor mehrfach gescheiterte Ausbruch über die 32-Euro-Marke gelungen. Im Anschluss habe der Titel bei 37,20 Euro ein neues Mehrjahreshoch markiert. Im Anschluss sei der Titel in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Dabei fungiere der ehemalige Widerstand nun als horizontale Unterstützung.In den letzten Wochen habe sich die AIXTRON-Aktie in einem angeschlagenen Marktumfeld als Fels in der Brandung erwiesen und auf hohem Niveau konsolidiert. In dieser Woche zeige sich ein anderes Bild. Während DAX und Co eine Erholungsbewegung starten würden, falle der Kurs des Halbleiterzulieferers zurück.Dabei werde derzeit die aus charttechnischer Sicht wichtige 32-Euro-Marke getestet. Hier verlaufe neben der horizontalen Unterstützung auch der seit Mai gültige Aufwärtstrend. Mit Blick auf die operative Entwicklung und die Aussichten der Gesellschaft dürfte dieser Test am Ende aber erfolgreich verlaufen.Anleger mit Weitblick lassen sich von den kurzfristigen Schwankungen der Aktie daher nicht aus der Ruhe bringen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Aixtron befinden sich in Real-Depots der Börsenmedien AG.