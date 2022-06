Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

23,15 EUR +1,67% (20.06.2022, 15:43)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

23,15 EUR +3,30% (20.06.2022, 15:30)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (20.06.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die LupeLange Zeit hätten sich die AIXTRON-Aktie von dem für Technologie-Werte eher unfreundlichen Marktumfeld lösen und gegen den Trend kräftig zulegen können. Ende Mai hätten die Papiere ein Jahreshoch bei 28,18 Euro markiert, dann sei auch der Highflyer ausgebremst worden. Doch die Bullen müssten den Kopf nicht in den Sand stecken.Über die operative Entwicklung, die Einschätzung der Analysten und das Branchenumfeld habe "Der Aktionär" bei AIXTRON zuletzt eingehend berichtet. Laut dem Marktforschungsunternehmen Gartner habe das Unternehmen seinen Marktanteil bei Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie (MOCVD) 2021 das sechste Jahr in Folge auf nun 75 Prozent gesteigert. Branchenkenner seien überzeugt: Dieser Trend dürfte sich in den kommenden Jahren fortsetzen und AIXTRON einen zunehmenden Monopol-Status bescheren.Mit seinem Produktportfolio adressiere AIXTRON eine Vielzahl von Märkten, die weitgehend unabhängig voneinander seien. "Für uns eröffnen sich so erhebliche Wachstumsfelder - und das über viele Jahre und unser gesamtes Technologieportfolio", so Vorstand Felix Grawert auf der Hauptversammlung Ende Mai.Nach einer dynamischen Aufwärtsbewegung, die die Aktie vom Verlaufstief Ende Februar um über 85 Prozent nach oben geführt habe, habe eine überfällige Konsolidierung eingesetzt. Mittlerweile habe die Aktie rund 20 Prozent vom Hoch eingebüßt. Erweise sich die Unterstützung im Bereich um 22 Euro als stabil, könnte der Titel schon bald wieder nach oben drehen und die alten Hochs in Visier nehmen. (Analyse vom 20.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Aixtron befinden sich im AKTIONÄR Depot und im Real-Depot von DER AKTIONÄR.