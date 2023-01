Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.



Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (25.01.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die Research-Abteilung der Deutschen Bank bremse die AIXTRON-Aktie aus. Die Strategen hätten den Titel aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" heruntergestuft, das Kursziel mit 33 Euro aber bestätigt. Das Papier falle zurück. Anleger sollten sich von dem Rücksetzer aber nicht aus der Ruhe bringen lassen.Im Aktienkurs des Spezialanlagenbauers für die Chipindustrie scheine das denkbar ideale Szenario eingepreist zu sein, so Analyst Michael Kuhn. Das Aufwärtspotenzial sei daher begrenzt. Kuhn sehe gleichwohl weiteres Potenzial für strukturelles Wachstum, jedoch werde dieses vom Kurs gegenwärtig reflektiert. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei recht gut ausbalanciert.DER AKTIONÄR habe bereits erklärt: Bei einer Bewertung mit dem 5,5-fachen Umsatz und einem 2023er-KGV von 26 sei die Aktie kein echtes Schnäppchen. AIXTRON habe sich aber in einer Reihe von hochattraktiven Wachstumsmärkten die Marktführerschaft erarbeitet. Angesichts der starken Positionierung und den prall gefüllten Orderbüchern habe der TecDAX-Titel daher durchaus Luft nach oben.Zu diesem Schluss seien vor Kurzem auch andere Analysten gekommen: Die jüngste Kursschwäche im Vergleich zum Sektor biete eine neuerliche Kaufchance, so Jefferies-Analystin Olivia Honychurch. Sie sehe einen klaren Wachstumspfad, gepflastert durch Galliumnitrid-Wafer (GaN), Siliziumkarbid-Bauelemente (SiC) und MikroLEDs. Ihr Kursziel laute 35 Euro.Anleger mit Weitblick lassen sich durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und halten an der Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link