Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (11.08.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem KGV von 25 und einem KUV von knapp 6 sei die AIXTRON-Aktie sicher kein Schnäppchen. Doch Qualität habe eben ihren Preis. Zudem lasse der unverändert starke Auftragseingang bei dem High-Tech-Maschienenbauer auch im kommenden Jahr auf dynamisches Wachstum schließen. Analysten würden daher den Daumen heben."Aktionär"-Leser würden wissen: Fortschritte bei der Erteilung von Exportlizenzen sowie eine weiterhin rege Nachfrage nach Maschinen zur Herstellung von Verbindungshalbleitern würden AIXTRON optimistischer für das laufende Jahr stimmen. Beflügelt von den Daten, sei der Aktie der zuletzt mehrfach gescheiterte Ausbruch auf ein neues Jahreshoch gelungen.Gehe es nach den Analysten, sei damit das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht - im Gegenteil. Berenberg ("buy") sehe den "Aktionär"-Depotwert nun erst bei 40 Euro (bislang: 35 Euro) fair bewertet. Trotz der positiven Kursreaktion auf den angehobenen Ausblick hinke die Aktie des Chipausrüsters der Branche seit Jahresbeginn immer noch hinterher, so Analyst Gustav Froberg. Doch der Aufholprozess dürfte aus seiner Sicht noch weitergehen.Deutsche Bank Research ("buy") habe das Kursziel von 34 auf 39 Euro angehoben. Der Ausrüster der Halbleiterindustrie habe ein hervorragendes Quartal hinter sich, so Analyst Michael Kuhn. Die durchschnittliche Analystenprognose für den Umsatz sei um 20 Prozent übertroffen worden, die für das operative Ergebnis um rund 40 Prozent und die für das Ergebnis je Aktie um etwa 50 Prozent. AIXTRON sei ein "Power Play", so der erfahrene Technologie-Experte.Auch "Der Aktionär" halte an seiner grundlegend positiven Einschätzung fest - und setze bei der Aktie daher auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die Position im "Aktionär" Depot notiert mittlerweile rund 75 Prozent im Plus, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur AIXTRON-Aktie. (Analyse vom 11.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von AIXTRON befinden sich in Real-Depots von "Der Aktionär".