Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (26.10.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei im Vorfeld bereits so erwartet worden: Bei Umsatz und operativem Gewinn habe AIXTRON im dritten Quartal zwar deutlich Boden gutmachen können, der Auftragseingang habe allerdings unter dem Vorjahresquartal gelegen. Aufgrund der ungebrochenen Nachfrage nach effizienter Leistungselektronik erwarte das Unternehmen ein starkes Schlussquartal. Die Prognosen für das Gesamtjahr seien bestätigt worden.Der Umsatz sei in den drei Monaten von Juli bis Ende September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 86 Prozent auf 165 Millionen Euro gestiegen. Davon seien 27 Prozent als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) hängengeblieben. Absolut bedeute das fast eine Verdreifachung des Betriebsergebnisses auf 45,3 Millionen Euro, trotz hoher Forschungs- und Entwicklungskosten sowie eines fortgesetzt starken Personalaufbaus. Der Vorjahreszeitraum sei aber auch schon von den viel diskutierten Lieferzögerungen wegen des Fehlens von Exportlizenzen geprägt gewesen.In den ersten neun Monaten würden die Umsätze um 49 Prozent auf 415,7 Millionen Euro steigen. Den mit Abstand größten Anteil daran hätten Systeme für SiC- und GaN-Leistungselektronik gehabt, die zusammen im dritten Quartal mit 116 Millionen Euro insgesamt 82 Prozent der Anlagenumsatzerlöse auf sich vereint habe. Im dritten Quartal 2022 seien es noch 51 Prozent gewesen. Das EBIT habe 93,4 Millionen Euro (Vorjahr: 47,6 Millionen Euro) erreicht, die EBIT-Marge sei auf 22 Prozent (Vorjahr 17 Prozent) gekommen.Der Free Cashflow habe in den ersten neun Monaten 2023 bei minus 82,3 Millionen Euro gelegen. Diese Entwicklung sei vor allem auf einen Anstieg der Vorräte in Vorbereitung auf ein entsprechend hohes Geschäftsvolumen in den Folgequartalen zurückzuführen.Die Jahresprognosen seien bestätigt worden: AIXTRON-Chef Felix Grawert kalkuliere weiterhin mit Umsatzerlösen zwischen 600 und 660 Millionen Euro sowie mit einer Betriebsgewinnmarge von 25 bis 27 Prozent. Dafür brauche es zwar einen kleinen Schlussspurt in den verbleibenden Monaten. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass die Gesellschaft durchaus in der Lage sei, am Ende zu liefern.Mit dem jüngsten Kursrückgang von über 20 Prozent sollte die aktuelle Entwicklung mehr als eingepreist sein, zumal sich an der generell starken Nachfrage in den meisten Bereichen des Portfolios, insbesondere bei GaN und SiC, dem Vernehmen nach nichts Wesentliches verändert habe. Mit einem KGV von unter 20 werde die Aktie nun mit einem 25-Prozent-Abschlag gegenüber dem 4-Jahres-Durchschnitt gehandelt.Anleger mit Weitblick lassen sich von dem Rücksetzer der Aktie daher nicht aus der Ruhe bringen und setzen auf eine mittelfristige Fortsetzung des Aufwärtstrends, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zu AIXTRON SE. Trading-orientierte Anleger könnten den Rücksetzer nutzen, um eine Position im Bereich um 26/28 Euro abzustauben. (Analyse vom 26.10.2023)