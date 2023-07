Aktien von AIXTRON befinden sich in Real-Depots von "Der Aktionär".



Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

31,82 EUR +0,06% (24.07.2023, 09:41)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

31,78 EUR -0,22% (24.07.2023, 09:27)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (24.07.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am kommenden Donnerstag (27. Juli) gewähre AIXTRON einen Einblick in die jüngste Geschäftsentwicklung. Besonders im Fokus: Die zuletzt fehlenden Exportlizenzen für fertige Anlagen. Die Nachfrage nach den Lösungen aus dem Hause AIXTRON dürfte ungebrochen sein. Zudem stehe die Aktie vor einem massiven Kaufsignal.AIXTRON adressiere mit seinen Maschinen zur Herstellung von Verbindungshalbleitern gleich mehrere Wachstumsmärkte. Vor allem die Anlagen zur Herstellung von Elektronikchips auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC) würden sich einer steigenden Beliebtheit erfreuen.Das sollten die Zahlen zum zweiten Quartal zeigen: Im Schnitt werde mit einem Umsatz 136 Millionen Euro gerechnet (Q1: 77,2 Millionen Euro). Beim EBIT dürfte ein Wert von 25,8 Millionen Euro zu Buche stehen, nach mageren 3,5 Millionen Euro im Auftaktquartal. Daraus würde eine Marge von 18,9 Prozent resultieren. Unter dem Strich dürften damit 0,21 Euro je Aktie (Q1: 0,03 Euro) hängen geblieben sein. Im zweiten Halbjahr dürfte sich das Wachstum traditionell beschleunigen.Ob die Prognosen erhöht würden, sei aber fraglich. Hätten die die Nachholeffekte nach dem Erhalt der fehlenden Exportlizenzen wie erwartet eingesetzt, dürfte der Vorstand aber zumindest erklären, dass man auf einem guten Weg zum oberen Ende der Prognosespannen sei. Stand heute solle der Umsatz im Gesamtjahr um mindestens ein Viertel auf 580 bis 640 Millionen Euro steigen. Mit Blick auf die Profitabilität erwarte der Vorstand einen Anstieg der EBIT-Marge auf 25 bis 27 Prozent. 2022 habe diese bei 23 Prozent gelegen."Der Aktionär" halte an seiner positiven Einschätzung fest. Negative strukturelle Veränderungen seien nicht in Sicht - im Gegenteil. Ob die Jahresprognose mit den Zahlen erhöht werde, sei nicht wirklich entscheidend. Wichtig seien die mittelfristigen Aussichten - und sie seien unverändert gut!Anleger mit Weitblick lassen sich daher durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und halten an ihrer Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur AIXTRON-Aktie. (Analyse vom 24.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: