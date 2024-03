Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Aixtron befinden sich in Real-Depots der Börsenmedien AG.



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem Kursrutsch bei der AIXTRON-Aktie hätten sich einige Analysten zu Wort gemeldet. Der Tenor sei eindeutig: Nachdem die Strategen den verhaltenen Ausblick des Unternehmens in ihre Schätzungen eingearbeitet hätten, seien die Kursziele gesenkt worden. Mit Blick auf 2025 würden alle Profis für die Aktie des Chipzulieferers aber noch Luft nach oben sehen.Die britische Investmentbank Barclays habe das Kursziel für von 40 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "overweight" belassen. Angesichts des im Vergleich zum Konsens zurückhaltenden Ausblicks könnten die Erwartungen nun etwas zurückgeschraubt werden, so Analyst Simon Coles. Er sei bereits etwas konservativer gewesen.Warburg Research sehe die Aktie nun schon bei 34,50 Euro (bislang: 36,50 Euro) fair bewertet. Mit dem neuen Ziel räume Analyst Malte Schaumann dem Titel immer noch rund 30 Prozent Luft nach oben ein. Für den Experten sei der "etwas schwächer als gedachte Ausblick" auf 2024, der sich mit der Nachricht eines beendeten Großprojekts beim Kunden AMS-Osram gepaart habe, kein Beinbruch. Der Experte habe auf die guten Perspektiven für 2025 mit einer dann erwarteten Margensteigerung verwiesen.Die Auswirkungen der ams-Nachrichten auf das MicroLED-Geschäft habe Schaumann in seiner Studie heruntergespielt. Von diesem sei kurzfristig eh nur wenig Wachstum erwartet worden. Er sei deshalb nach seiner erst im Dezember vorgenommenen Abstufung wieder zu einem Kaufvotum zurückgekehrt."Der Aktionär" halte dank der starken Wettbewerbsposition und der vielversprechenden strukturellen Wachstumsaussichten an seinem Fazit fest. Mit dem Kursrutsch dürfte die Aktie die Wachstumsdelle in 2024 und die Verunsicherung bei den mittelfristigen Aussichten mehr als eingepreist haben.Anleger mit Weitblick lassen sich nicht aus der Ruhe bringen und setzen weiter auf eine mittelfristige Trendfortsetzung, so Michael Schröder. Trading-orientierte Anleger können die Aktie weiter im Bereich um 26/28 Euro einsammeln, um auf eine Erholung zu spekulieren. (Analyse vom 04.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link