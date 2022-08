Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.



Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (01.08.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die Zahlen für das zweite Quartal hätten gezeigt: Die Orderbücher bei AIXTRON seien prall gefüllt. Das Unternehmen profitiere weiterhin von einer hohen Nachfrage nach Anlagen zur Herstellung energieeffizienter Elektronikchips und Leistungs-Halbleitern. So würden die Analysten die aktuelle Entwicklung kommentieren.Die Deutsche Bank habe die Einstufung für AIXTRON auf "buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Vor allem der Auftragseingang sei eine positive Überraschung gewesen, so Analyst Michael Kuhn. Warburg Research habe die Kaufempfehlung mit Ziel 27 Euro ebenfalls bestätigt. Analyst Malte Schaumann hebe bei dem auf die Chipindustrie ausgerichteten Anlagenbauer den starken Auftragseingang im zweiten Quartal hervor, der leicht über den Schätzungen gelegen habe. Berenberg ("buy") habe das Kursziel zum Wochenstart von 26 auf 28 Euro angehoben.Jefferies sehe die Aktie sogar erst bei 35 Euro fair bewertet. Der Anlagenbauer für die Chipindustrie habe ein sehr starkes Zahlenwerk zum zweiten Quartal vorgelegt, so Analystin Olivia Honychurch. Auch sie habe darauf verwiesen, dass der höchste Auftragseingang seit 2011 gemeldet worden sei und die Jahresziele bestätigt worden seien.Die DZ BANK sehe keine Nachfragedelle am Horizont. Allerdings bleibe die Bewertung der Aktie ein Risikofaktor, so Analyst Armin Kremser. Zudem stelle sich die Frage, was im zweiten Halbjahr angesichts der auf allen Ebenen starken Entwicklung noch besser werden solle. Kremser stufe die Aktie von "kaufen" auf "verkaufen" herab. Begründung: "Unser neuer DCF-basierter fairer Wert je Aktie sinkt aufgrund eines höheren WACC von 27 auf 22 Euro." Bleibe die Frage, warum er gerade jetzt den durchschnittlichen Kapitalkostensatz (WACC) von bislang 6,23 Prozent auf jetzt 7,41 Prozent hochsetze, obwohl die Gesellschaft kein Kapital benötige.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Aixtron befinden sich im AKTIONÄR Depot und im Real-Depot von DER AKTIONÄR.