Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (19.01.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Optimistische Aussagen des weltweit größten Halbleiterherstellers TSMC ( ISIN US8740391003 WKN 909800 ) hätten den zuletzt gebeutelten Aktien aus der Chip-Branche wieder Auftrieb verliehen. Auch bei AIXTRON seien die Bullen am Drücker, nachdem die Papiere des Anlagenbauers für die Halbleiterindustrie aufgrund einer etwas überraschenden Verkaufsempfehlung der UBS zum Jahresstart noch auf Tauchstation gegangen seien.Die Prognosen für den Umsatz und die Profitabilität im laufenden ersten Quartal von TSMC hätten die Markterwartungen übertroffen. Auch der Ausblick auf das Gesamtjahr sei deutlich stärker als im Vorfeld gedacht ausgefallen. Ebenfalls wichtig: Der Auftragsfertiger wolle in diesem Jahr 28 bis 32 Milliarden Dollar investieren, auch das sei mehr als von Branchenexperten erwartet.Von einer wieder anziehenden Nachfrage und vor allem von mehr Investitionen in der Chipbranche würde natürlich auch AIXTRON mit seinen Maschinen zur Herstellung von Verbindungshalbleitern profitieren. Ein Blick auf den Chart zeige: Die Investoren hätten den Ball bereits aufgenommen, die Aktie habe ihre scharfe Korrektur beendet und sei wieder nach oben gedreht.Es bleibe dabei: Anleger mit Weitblick würden sich durch kurzfristige Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen lassen und weiter auf eine mittelfristige auf eine Trendfortsetzung setzen. Trading-orientierte Anleger, die die Aktie oberhalb der massiven horizontalen Unterstützung bei 32 Euro abgestaubt hätten, würden die Position mit einem Stopp absichern. "Der Aktionär" setzt im Real-Depot auf steigende Kurse, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur AIXTRON-Aktie. (Analyse vom 19.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link