Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (19.01.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Ohne Chips geht heute so gut wie nichts mehr - ein Umstand, der AIXTRON als Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie in die Karten spiele. Strukturelle Veränderungen in der Geschäftsdynamik seien nicht in Sicht. Im Gegenteil: Auf einer Investorenkonferenz habe sich der Vorstand dem Vernehmen nach zuversichtlich zu den kurz- und mittelfristigen Aussichten geäußert.AKTIONÄR-Leser würden wissen: AIXTRON habe sich in einer Reihe von hochattraktiven Wachstumsmärkten die Marktführerschaft erarbeitet, was für prall gefüllte Auftragsbücher sorge. Ende Oktober habe das Management daher die Wachstumsziele für 2022 erhöht. Demnach seien für das abgelaufene Gesamtjahr Auftragseingänge im Volumen von 540 bis 600 Millionen Euro prognostiziert worden (bisher: 520 bis 580 Millionen Euro).Bereits im dritten Quartal habe der Auftragseingang mit rund 143 Millionen Euro rund 25 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen, was der ungebrochen hohen Nachfrage nach Anlagen zur Produktion effizienter Leistungselektronik auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC) sowie aus den Bereichen Laser und Micro LED zu verdanken gewesen sei. Die erst kurz zuvor vorgestellte G10-SiC-Anlage habe dabei bereits den größten Anteil des Auftragseingangs ausgemacht. Das herausfordernde Makroumfeld habe derweil nur geringe Auswirkungen auf das operative Geschäft und die Lieferketten seien stabil, habe es geheißen.Ebenfalls positiv: Die im Dezember 2022 wegen fehlender Exportlizenzen stockenden Auslieferungen nähmen offenbar Fahrt auf. Auch wenn nicht alle Freigaben vor Jahresfrist eingegangen seien, dürfte das Umsatzziel von 450 bis 500 Millionen Euro am unteren Ende erreicht worden sein. Die restlichen Auslieferungen dürften in den kommenden Wochen folgen.Die Story sei intakt. Die Aussichten für 2023 seien unverändert gut. Es spreche einiges dafür, dass die Aktie in den kommenden Wochen die 30-Euro-Marke wieder nachhaltig hinter sich lassen könne. Gelinge es dem Vorstand, die hohe Nachfrage erfolgreich zu monetarisieren, dürfte die Aktie ihren Aufwärtstrend auch mittelfristig fortsetzen. "Der Aktionär" setzt in seinen Real-Depots auf dieses Szenario, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur AIXTRON-Aktie. (Analyse vom 19.01.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien und Derivate von AIXTRON befinden sich in Real-Depots der Börsenmedien AG.