Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (27.10.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Aufgrund der guten Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten und angesichts der weiterhin sehr positiven Einschätzung der Entwicklung von Nachfrage und Produktmix passe AIXTRON die Planvorgaben für das Gesamtjahr nach oben an. Beim Auftragseingang und bei der Marge werde mehr erwartet als bisher gedacht. Die Umsatzprognose sei bestätigt worden.AIXTRON erwarte nun für das Gesamtjahr Auftragseingänge in einer Bandbreite zwischen 540 Millionen und 600 Millionen Euro (bisher: 520 Millionen bis 580 Millionen Euro). Bei Umsatzerlösen zwischen 450 Millionen und 500 Millionen Euro gehe der Vorstand dank eines besseren Produktmix nun davon aus, eine höhere Bruttomarge von etwa 42 Prozent zu erzielen (bisher: etwa 41 Prozent) sowie eine EBIT-Marge von nun etwa 22 bis 24 Prozent (bisher: etwa 21 bis 23 Prozent) zu erreichen."Die Anhebung unserer Prognose 2022 in diesem herausfordernden Umfeld ist das Ergebnis steigender Nachfrage nach unseren zukunftsweisenden Technologien", so Finanzvorstand, Christian Danninger. "Unsere strategischen Initiativen hinsichtlich der Produktentwicklung und der Steuerung unserer Lieferketten zeigen Wirkung."Bei der Auslieferung fertiger Maschinen sei es im dritten Quartal wegen noch fehlender Exportlizenzen zu Verzögerungen gekommen. Der Umsatz habe mit 88,9 Millionen Euro fast ein Drittel unter dem des Vorjahreszeitraums gelegen. 18 Prozent davon habe der Konzern als operatives Ergebnis eingefahren, was ein EBIT von 16,2 Millionen Euro bedeute. Das sei etwas weniger als die Hälfte des Vorjahreswertes. Unter dem Strich sei ein Überschuss von 19,1 Millionen Euro nach 31,4 Millionen vor einem Jahr geblieben. Wegen der Umsatzverzögerungen sei AIXTRON bei allen drei Kennziffern deutlich hinter den durchschnittlichen Analystenschätzungen zurückgeblieben.Besonders interessant: Im dritten Quartal hätten die Auslieferungen von Anlagen zur Herstellung von Leistungselektronik auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC) mit über 50 Prozent den größten Anteil ausgemacht. Die neuartigen Chips würden eine effizientere Energieleitung erlauben und hohe Temperaturen aushalten. Folge: Der Strom fließe schneller, sodass Elektrogeräte schneller laden und E-Autos länger fahren könnten."Der Aktionär" sehe sich mit den Daten in seiner positiven Einschätzung bestätigt: AIXTRON habe sich in einer Reihe von hochattraktiven Wachstumsmärkten die Marktführerschaft erarbeitet. Mit der sich kontinuierlich verbessernden Wettbewerbsqualität dürfte die Gesellschaft im mehrjährigen Investitionszyklus eine führende Rolle einnehmen. Könne der Vorstand die hohe Nachfrage erfolgreich monetarisieren, dürfte die Aktie ihren Aufwärtstrend nachhaltig fortsetzen.Anleger sollten sich von kurzfristigen Kursschwankungen nicht aus der Ruhe bringen lassen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur AIXTRON-Aktie. (Analyse vom 27.10.2022)