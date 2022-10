(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

25,53 EUR -3,08% (28.10.2022, 09:35)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

25,52 EUR -3,70% (28.10.2022, 09:20)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (28.10.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Der TecDAX-Titel habe am Donnerstag seinem starken Kursverlauf seit Jahresbeginn Tribut gezollt. Zuvor habe AIXTRON seine Q3-Zahlen vorgelegt und die Jahresprognosen wie erwartet etwas modifiziert.Das Unternehmen wolle in diesem Jahr zwar noch mehr Aufträge hereinholen. Zudem solle vom Umsatz in der Tendenz mehr als Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) hängen bleiben als bislang avisiert. Dennoch sei das Umsatzziel unverändert beibehalten worden. Als Grund habe das Management genannt, dass es zuletzt bei der Auslieferung fertiger Maschinen wegen noch fehlender Exportlizenzen gestockt habe. Im laufenden Schlussquartal solle dies aber noch aufgeholt werden, gebe sich die Führungsriege optimistisch.Investoren seien dennoch vorsichtiger worden, auch wenn die Q3-Zahlen insgesamt eigentlich stark ausgefallen seien. Doch während der deutsche Aktienmarkt in den vergangenen Monaten unter den Folgen des Krieges in der Ukraine, der hohen Inflation und Konjunktursorgen gelitten habe, sei die AIXTRON-Aktie in Summe davon verschont geblieben. Im Jahresverlauf stehe trotz des Einbruchs um rund acht Prozent am Donnerstag immer noch ein Plus von fast 50 Prozent zu Buche. Vor den Zahlen habe die Aktie noch ein Mehrjahreshoch bei 29,37 Euro markiert.Analysten seien zufrieden mit dem Zahlenwerk. Die DZ BANK habe den fairen Wert für den Titel von 28 auf 30 Euro erhöht und das Votum auf "Kaufen" belassen. Das vierte Quartal des Technologieunternehmens sollte wieder ein Rekord werden, so Analyst Armin Kremser. Zum Jahresende hin dürfte die Aktie darüber hinaus vom Phänomen "Window Dressing" in vielen Portfolios profitieren.DER AKTIONÄR halte ebenfalls an seiner positiven Einschätzung fest: AIXTRON habe sich in einer Reihe von hochattraktiven Wachstumsmärkten die Marktführerschaft erarbeitet. Mit der sich kontinuierlich verbessernden Wettbewerbsqualität dürfte die Gesellschaft im mehrjährigen Investitionszyklus eine führende Rolle einnehmen. Könne der Vorstand die hohe Nachfrage erfolgreich monetarisieren, dürfte die AIXTRON-Aktie ihren Aufwärtstrend nachhaltig fortsetzen.Anleger sollten sich von kurzfristigen Kursschwankungen nicht aus der Ruhe bringen lassen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von AIXTRON befinden sich im AKTIONÄR Depot und im Real-Depot von DER AKTIONÄR.