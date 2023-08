Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von AIXTRON befinden sich in Real-Depots von "Der Aktionär".



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.



Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (31.08.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von AIXTRON sei in den heutigen Handel mit einem deutlichen Plus gestartet. Das Papier habe dabei von einer Hochstufung durch die britische Investmentbank Barclays profitiert. Zwischenzeitlich habe das Papier aber sämtliche Kursgewinne wieder abgeben müssen. Charttechnisch sehe das Papier dennoch weiter top aus.In Zeiten eines schwindenden Branchen-Optimismus von Barclays stütze am Freitag ein positives Votum die Aktien von AIXTRON. Die britische Bank habe ihr Sektorvotum zwar auf "neutral" gesenkt, aber die Aktie des Chipindustrieausrüsters mit "overweight" wieder aufgenommen.Analyst Simon Coles habe zwar in einer Sektorstudie betont, langfristig seien die Investment-Chancen mit Chipwerten intakt. Aufgrund der diesjährigen Stärke von Tech-Aktien trotz nur begrenzter Verbesserungen in der Branche gehe er generell vorsichtiger an diese heran - auch wegen geopolitischer Risiken.Der Maschinenbauer AIXTRON biete aber einen starken Fokus auf länger anhaltende Wachstumstrends wie Elektromobilität und Erneuerbare-Energien-Infrastruktur, sowie Potenzial mit Blick auf eine zunehmende Verwendung von Mikro-Led, habe er gelobt. Mit einem Kursziel von 42 Euro sehe Coles bei AIXTRON noch mehr als ein Fünftel Kurspotenzial. Bislang hätten die Aktien in diesem Jahr schon fast 30 Prozent an Wert gewonnen.Die Aktie von AIXTRON gehöre auch zu den Top-Performern im "Aktionär"-Depot. "Der Aktionär" bleibt für die Aktie weiterhin ganz klar optimistisch und empfiehlt, die Gewinne laufen zu lassen, so Marion Schlegel. Ein Angriff auf das jüngst bei 37,20 Euro markierte Mehrjahreshoch dürfte nur eine Frage der Zeit sein. (Analyse vom 31.08.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link