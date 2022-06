Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

24,55 EUR +1,66% (27.06.2022, 12:17)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

24,54 EUR +2,34% (27.06.2022, 12:07)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (27.06.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Nach einer dynamischen Aufwärtsbewegung, die die AIXTRON-Aktie vom Verlaufstief Ende Februar um über 85% nach oben geführt habe, habe Anfang Juni eine überfällige Konsolidierung eingesetzt. Dabei habe der Titel rund 20% eingebüßt. Im Bereich der Unterstützung um 22 Euro sei die AIXTRON-Aktie nun wieder nach oben gedreht.Der Vorstand habe seine Hausaufgaben gemacht. Mit seinem Produktportfolio adressiere AIXTRON mittlerweile eine Vielzahl von Märkten, die weitgehend unabhängig voneinander seien. Die bereits gut gefüllten Orderbücher dürften sich in den kommenden Monaten also weiter füllen. Gleichzeitig sollte es dem Vorstand gelingen, die hohe Nachfrage weiter erfolgreich und nachhaltig zu monetarisieren, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AIXTRON-Aktie: