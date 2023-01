Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien und Derivate von Aixtron befinden sich in Real-Depots der Börsenmedien AG.



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.



Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (20.01.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Jefferies habe die Einstufung für AIXTRON auf "buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die jüngste Kursschwäche im Vergleich zum Sektor biete eine neuerliche Kaufchance, so Analystin Olivia Honychurch. Sie sehe einen klaren Wachstumspfad, gepflastert durch Galliumnitrid-Wafer (GaN), Siliziumkarbid-Bauelemente (SiC) und MikroLEDs.Mit ihrer positiven Einschätzung stehe die Expertin nicht allein. Die meisten ihrer Kollegen würden damit rechnen, dass AIXTRON auch künftig auf Wachstumskurs bleibe. Das Top-Kursziel komme mit 40 Euro aktuell von Oddo BHF. Das niedrigste Ziel habe Berenberg mit 28 Euro ermittelt.Für das Geschäftsjahr 2023 würden die Experten im Schnitt ein Umsatzplus von 18 Prozent auf rund 573 Millionen Euro erwarten. Beim operativen Ergebnis (EBITDA) werde sogar ein Anstieg um 31 Prozent auf 158 Millionen Euro prognostiziert, während der bereinigte Gewinn pro Aktie um rund 24 Prozent auf 1,10 Euro steigen solle.Sicher, bei einer Bewertung mit dem 5,5fachen Umsatz und einem 2023er KGV von 26 sei die Aktie kein echtes Schnäppchen. AIXTRON habe sich aber in einer Reihe von hochattraktiven Wachstumsmärkten die Marktführerschaft erarbeitet. Angesichts der starken Positionierung und den prall gefüllten Orderbüchern habe die Aktie daher durchaus Luft nach oben."Der Aktionär" zeigt sich ähnlich optimistisch wie Jefferies-Analystin Honychurch und setzt in seinen Real-Depots auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 20.01.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link