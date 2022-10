Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

25,32 EUR +2,22% (17.10.2022, 11:14)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

25,42 EUR +2,71% (17.10.2022, 11:02)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.



Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (17.10.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Ein Blick auf den AIXTRON-Chart zeigt: Der Versuch, das Mehrjahreshoch bei 28,18 Euro zu überwinden, sei bisher nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Doch nach einem kurzen Rücksetzer in dürfte der nächste Anlauf nicht lange auf sich warten lassen. Unterstützung gebe es zum Wochenstart vonseiten der Analysten.Jefferies-Analyst Janardan Menon rechne im Rahmen der anlaufenden Q3-Berichtssaison zwar mit vorsichtigen Ausblicken der Chipkonzerne auf das Schlussquartal. Branchenausrüstern wie AIXTRON traue er aber eine anhaltend starke geschäftliche Entwicklung zu. Auch wenn die Investitionen von Speicherherstellern zurückgefahren würden, dürfte der Ausblicke des High-Tech Maschinenbauers positiv ausfallen. Er habe die Einstufung für Aixtron auf "buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen.AIXTRON präsentiere am 27. Oktober Zahlen für das dritte Quartal. Diese dürften zeigen, dass das Unternehmen die Jahresprognosen mindestens erreichen werde. Da das Orderbuch mit mehr als 500 Millionen Euro erneut dicker sein dürfte als die 2022er-Erlöse, sei eine mehr als solide Basis für eine Fortsetzung des Wachstums auch über das laufende Jahr hinaus geschaffen.Das Fazit habe Bestand: Könne der Vorstand die hohe Nachfrage entsprechend monetarisieren, dürfte die Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Mit dem Sprung über das Hoch bei 28,18 Euro würde das passende Kaufsignal generiert und der Weg in Richtung des Analystenziels geebnet. (Analyse vom 17.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Aixtron befinden sich im AKTIONÄR Depot und im Real-Depot von DER AKTIONÄR.