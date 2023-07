Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

29,91 EUR +4,65% (12.07.2023, 11:41)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

29,83 EUR +5,44% (12.07.2023, 11:27)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.



Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (12.07.2023/ac/a/t)



In einem freundlichen Marktumfeld für Technologiewerte würden die Aktien von AIXTRON herausragen. Sie hätten von einem positiven Analystenkommentar profitiert. Analyst Janardan Menon von der US-Bank Jefferies sehe die europäische Halbleiterbranche vor einem nächsten Aufwärtszyklus. Mit seinem Kursziel rage der Experte ebenfalls heraus.Der Aufwärtszyklus sei aus Sicht des Experten verbunden mit deutlichen Bewertungsaufschlägen und großem Gewinnpotenzial in den kommenden zwei Jahren. "Wir schätzen, dass die Chip-Industrie in den kommenden acht bis neun Jahren um eine Billion US-Dollar wächst", so Menon.Er habe in diesem Zusammenhang für die weiter zum Kauf empfohlene AIXTRON-Aktie das Kursziel von 40 auf 45 Euro erhöht. Daraus resultiere ein Kurspotenzial von über 50 Prozent. Menon sei damit für AIXTRON hinsichtlich des Kurspotenzials der optimistischste unter 13 Analysten, die die Aktien des Chip-Zulieferers bewerten würden.AIXTRON sei mit seinen Maschinen zur Herstellung von Verbindungshalbleitern ein Profiteur der Megatrends Digitalisierung, Elektromobilität und Energieeffizienz.