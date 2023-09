XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.



Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (18.09.2023/ac/a/t)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Stark nach oben sei es in den letzten Monaten bereits für AIXTRON gegangen. Ausschlaggebend seien die starken Halbjahreszahlen mit einem Umsatzanstieg von 31% auf 250,7 Mio. Euro und einem Gewinnzuwachs von 41% auf 43,9 Mio. Euro gewesen. Nach einem hohen Q2-Auftragseingang habe das Management die Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 580 bis 640 Mio. Euro auf 600 bis 660 Mio. Euro angehoben. Jetzt habe der Maschinenbauer seine Innovationsführerschaft erneut untermauert - mit einer neuen Anlage zur Herstellung von Leistungs- und Hochfrequenz-Bauelementen auf Basis von Galliumnitrid, ein aussichtsreicher Bereich. Die guten Perspektiven spiegle die Aktie mit einem geschätzten KGV23 von 28 wider.AIXTRON war aber selten günstig und bleibt aufgrund der hohen Dynamik eine Halteposition, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 33 vom 16.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:34,26 EUR -1,86% (18.09.2023, 09:38)