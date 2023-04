Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien und Derivate von Aixtron befinden sich in Real-Depots der Börsenmedien AG.



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.



Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (21.04.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Am kommenden Donnerstag (27. April) gewähre AIXTRON einen Einblick in die Geschäftsentwicklung im traditionell schwächeren Auftaktquartal. Die Nachfrage nach Depositionsanlagen zur Herstellung von Verbindungshalbleitern dürfte ungebrochen gewesen sein. Könne die Aktie im Anschluss ihre Rekordfahrt fortsetzen? Eine Bestandsaufnahme!"Aktionär"-Leser würden wissen: Ende 2022 habe das Fehlen von Exportlizenzen das Unternehmen etwas gebremst. Behörden seien überlastet gewesen und hätten teilweise auch einen kritischeren Blick auf bestimmte Abnehmerländer wie China geworfen. Zuletzt habe sich die Lage dem Vernehmen nach aber entspannt. Anlagen, die zum 31. Dezember nicht mehr ausgeliefert worden seien, sollten daher in den ersten drei Monaten 2023 beim Kunden angekommen sein.Analysten würden für das traditionell schwächere Q1 im Schnitt Umsätze in Höhe von 98 Millionen Euro und ein EBIT von 17,1 Millionen Euro erwarten. Daraus würde eine Marge von rund 17,4 Prozent resultieren. In den kommenden Quartalen würden jeweils deutlich höhere Umsätze und operative Gewinne erzielt. Das Schlussquartal sei in der Regel das stärkste.Die Jahresprognosen dürften nächste Woche bestätigt werden. Der Umsatz solle um mindestens ein Viertel auf 580 bis 640 Millionen Euro steigen, nach plus acht Prozent auf 463,2 Millionen Euro im abgelaufenen Jahr. Mit Blick auf die Profitabilität der Vorstand einen Anstieg der Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (EBIT-Marge) auf 25 bis 27 Prozent an. 2022 habe diese bei 23 Prozent gelegen, was einem Wachstum des Betriebsergebnisses um sechs Prozent auf 105 Millionen Euro entspreche.Ebenfalls wichtig: 2023 sollten neue Orders für 600 bis 680 Millionen Euro einsammelt werden. Im Vorjahr sei der Auftragseingang um 18 Prozent auf 585,9 Millionen Euro gestiegen - nach 2010 der zweitbeste Auftragseingang in seiner fast vierzigjährigen Firmengeschichte. Der Auftragsbestand habe knapp 352 Millionen Euro erreicht, fast zwei Drittel mehr als zwölf Monate zuvor.Bei SiC-Anlagen scheine sich die Nachfrage aktuell sogar noch zu beschleunigen. Großen Anteil daran habe die im dritten Quartal 2022 an den Start gegangene neue Depositionsanlage "G10-SiC". Die Experten der DZ BANK seien überzeugt: "Mit einem deutlich höheren Durchsatz bei nur geringfügigen Qualitätsabstrichen und damit verbundenen Kostenvorteilen für die Produzenten dürfte Aixtron hier seine Kundenbasis verbreitern." Als Schlüsseltechnologie für E-Mobilität und die effiziente Wandlung erneuerbarer Energie dürfte SiC daher in den kommenden Jahren AIXTRONs größter Wachstumstreiber werden, auch wenn der GaN-Bereich dabei weiter auf hohem Niveau wachsen sollte.Zudem habe die Gesellschaft mit Anlagen zur Herstellung von Mikro-LEDs noch ein weiteres Eisen im Feuer. Branchenkenner seien überzeugt: Die Technologie sei ein potenzieller Gamechanger für die Display-Industrie. Sie übertreffe bestehende Flüssigkristall-Displays (LCD) und organische Leuchtdioden (OLED) in Bezug auf den Stromverbrauch und biete gleichzeitig eine höhere Pixeldichte, ein besseres Kontrastverhältnis und eine höhere Helligkeit. Zunächst würden die neuen Displays vermutlich in Smartwatches zum Einsatz kommen.Das Fazit habe Bestand: AIXTRON adressiere mehrere Wachstumsmärkte, die teilweise noch in einer frühen Entwicklungsphase seien. Negative strukturelle Veränderungen seien nicht in Sicht. Die Gefahr operativer Enttäuschungen sei damit eher als gering einzustufen. Nach der starken Performance im Vorjahr, sei in den ersten Monaten 2023 mit der Aktie wenig zu holen gewesen. Das dürfte sich ändern: Liefert der Vorstand die erwarteten Zahlen, sollte die Aktie wieder den Vorwärtsgang einlegen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.04.2023)