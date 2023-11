Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von AIXTRON befinden sich in Real-Depots von DER AKTIONÄR.



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.



Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (30.11.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der scharfe Rücksetzer im Oktober habe sich bei der AIXTRON-Aktie als gute Einstiegsgelegenheit erwiesen. Vom Tief Anfang November bis heute habe der Wert rund 30 Prozent zugelegt. Investoren würden auf einen starken Schlussspurt im laufenden Jahr und auf die unverändert guten mittelfristigen Aussichten setzen.Es sei kein Geheimnis: Um die Jahresziele zu erreichen, müsse sich AIXTRON im Schlussquartal zwar ordentlich strecken. Der Vorstand des Analgenbauers für die Halbleiterindustrie sei allerdings zuversichtlich, die selbst gesteckten Ziele am Ende auch zu erreichen. Ein Blick auf den Chart zeige: die Investoren auch.Mittelfristig passe das Bild ebenfalls. Besonders das Geschäft mit effizienter Leistungselektronik erfreue sich einer starken Nachfrage, nicht nur im GaN-Bereich, sondern auch bei Siliziumkarbid (SiC). Chiphersteller würden weiterhin massiv in den Ausbau ihrer Kapazitäten investieren.Interessant: Über drei Viertel der Maschinen seien dabei unabhängig vom Kunden und Anwendung mehr oder weniger identisch konzipiert. Die Konfiguration der jeweiligen Anlage sei die große Kunst - die sich AIXTRON über viele Jahre angeeignet habe und den Kunden pro Maschine bis zu 3,5 Millionen Euro koste.Fakt sei: AIXTRON befinde sich auf einem Wachstumspfad, der mit hocheffizienten SiC- und GaN-Bauelementen sowie Mikro-LEDs gepflastert sei."Der Aktionär" hält daher an seiner grundlegend positiven Einschätzung fest - und setzt bei der Aktie im Real-Depot daher auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Nächster Halt: Jahreshoch! (Analyse vom 30.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link