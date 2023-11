Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen für das dritte Quartal hätten gezeigt: Um die Jahresziele zu erreichen, müsse sich AIXTRON im Schlussquartal ordentlich strecken. Finanzvorstand Christian Danninger zeige sich aber weiter zuversichtlich, die selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Die Aktie des Analgenbauers für die Halbleiterindustrie habe kurzen Rücksetzer bereits verdaut."Wir stehen voll dahinter, so der Aixtron-Finanzchef in einem Gespräch mit der Börsenzeitung mit Blick auf die Planvorgaben für das laufende Jahr. Traditionell erhalte das Unternehmen eine große Anzahl von Bestellungen gegen Ende des Jahres", so Danningerer. "Wir haben eine große Pipeline an Aufträgen in der Mache - über viele unterschiedliche Regionen, Endmärkte und Kunden verteilt."Hintergrund: In den ersten neun Monaten 2003 sei der Auftragseingang zwar um zwei Prozent 436,2 Millionen Euro gesteigert worden. Im dritten Quartal habe der Wert allerdings - wie im Vorfeld von Analystenseite prognostiziert - mit 118,5 Millionen Euro unter dem Vorjahresquartal gelegen (142,8 Millionen Euro). Beim viel beachteten Auftragseingangsziel müsse das Unternehmen kräftig zulegen, um die selbstgesteckte Jahresziele von 620 bis 700 Millionen Euro zu erreichen - und im vierten Quartal ein Auftragswachstum von rund 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erreichen. Dem Vernehmen nach seien einige davon in den ersten Wochen bereits eingegangen.Das Fazit hat auch nach dem Blick in die Orderbücher Bestand: Anleger mit Weitblick lassen von möglichen Kursschwankungen der Aktie nicht aus der Ruhe bringen und setzen auf eine mittelfristige Fortsetzung des Aufwärtstrends, so Michael Schröder. Trading-orientierte Anleger könnten das aktuelle Niveau nutzen, um bei der Aktie auf den Sprung über den Widerstand bei 32 Euro und damit auf einen Schlussspurt in den letzten Wochen des Jahres zu setzen. (Analyse vom 24.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Aixtron befinden sich in Real-Depots der Börsenmedien AG.