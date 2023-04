Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

28,73 EUR -1,61% (19.04.2023, 15:08)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

28,75 EUR -1,20% (19.04.2023, 15:04)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (19.04.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Eine klare Tendenz sei bei der AIXTRON-Aktie in den vergangenen Wochen nicht wirklich zu erkennen gewesen. Die volatile Richtungssuche dürfte aber schon bald enden. Die Zahlen zum ersten Quartal am 27. April dürften zeigen, dass die Depositionsanlagen zur Herstellung von Verbindungshalbleitern aus dem Hause AIXTRON weiter gefragt seien und ein Ende der Geschäftsdynamik nicht in Sicht sei.AIXTRON adressiere mehrere Wachstumsmärkte, die teilweise noch in einer frühen Entwicklungsphase seien. Die Visibilität sei groß, negative strukturelle Veränderungen seien nicht in Sicht. Die Gefahr operativer Enttäuschungen sei damit eher als gering einzustufen.Angesichts der starken Positionierung und den kontinuierlich wachsenden Orderbüchern sollte AIXTRON auch im laufenden Jahr auf Wachstumskurs bleiben. "Der Aktionär" spekuliere daher auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AIXTRON-Aktie: