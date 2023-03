Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

29,20 EUR +0,07% (24.03.2023)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

29,09 EUR -1,46% (24.03.2023)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (26.03.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Eine klare Tendenz sei bei der AIXTRON-Aktie zuletzt nicht wirklich zu erkennen gewesen. Doch die volatile Richtungssuche dürfte schon bald enden. Mit dem Ende Februar präsentierten Ausblick sei deutlich geworden: Depositionsanlagen zur Herstellung von Verbindungshalbleitern aus dem Hause AIXTRON würden State of the Art bleiben. Eine Verlangsamung oder gar ein Ende der Geschäftsdynamik sei nicht in Sicht.AIXTRON profitierte als langjähriger Marktführer von der starken Nachfrage nach effizienter Leistungselektronik. Bei Siliziumkarbid-(SiC-)Anlagen scheine sich die Nachfrage sogar noch zu beschleunigen. Mit Maschinen zur Herstellung von Mikro-LEDs habe AIXTRON allerdings noch ein heißes Eisen im Feuer. Branchenkenner seien überzeugt: Die Technologie swi ein Gamechanger für die Display-Industrie. Sie übertreffe bestehende Flüssigkristall-Displays (LCD) und organische Leuchtdioden (OLED) in Bezug auf den Stromverbrauch und biete gleichzeitig eine höhere Pixeldichte, ein besseres Kontrastverhältnis und eine höhere Helligkeit. Zunächst würden die neuen Displays vermutlich in Smartwatches zum Einsatz kommen.In diesem Zusammenhang falle in Finanzkreisen oft der Name Apple. Derzeit würden dem Vernehmen nach v.a. viele Pilotanlagen bestellt. Mit einer Beschleunigung des Geschäfts sei ab Ende des Jahres zu rechnen. 2023 dürften die Mikro-LED-Anlagen rund ein Zehntel der Erlöse ausmachen. Sobald eine standardisierte Massenfertigung großer Panels zu vertretbaren Kosten möglich sei, dürften auch die Hersteller von Bildschirmen auf Mikro-LED umrüsten. AIXTRON stehe mit seinen Maschinen bereit.Hinweis auf Interessenkonflikte : Aktien und Derivate von AIXTRON befinden sich in Real-Depots der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link