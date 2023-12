Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.



AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei kein Geheimnis: Das Geschäft mit effizienter Leistungselektronik auf Basis von Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) erfreue sich in der modernen Welt einer starken Nachfrage. Chiphersteller würden massiv in den Ausbau ihrer Kapazitäten investieren. AIXTRON profitiere als Zulieferer und befinde sich damit auf einem Wachstumspfad, der mit hocheffizienten SiC- und GaN-Bauelementen, aber bald auch mit Mikro-LEDs gepflastert sei.Mit den Maschinen zur Herstellung von Elektronikchips auf Basis von SiC und GaN erziele AIXTRON bereits einen Großteil seiner Umsätze. Bauteile auf dieser Basis seien kleiner, energieeffizienter und temperaturbeständiger als klassische Siliziumchips. Sie würden Schnellladetechnik und kabelloses Laden für Heimelektronik ermöglichen, würden aber auch für 5G-Mobilfunk-Anwendungen genutzt und umfangreich in Elektroautos und deren Ladestationen verbaut. Während AIXTRON bei GaN-Anlagen bereits eine marktbeherrschende Stellung habe, sei die Gesellschaft auf einem guten Weg, diese auch bei den SiC-Anlagen zu erreichen.Aber auch das Interesse an Anlagen zur Herstellung von Micro-LED nehme spürbar zu. Hier habe es die erste Order für Anlagen zur Volumenproduktion der Chips gegeben, die auf Bildschirmen und Displays stärkere Kontraste und kräftigere Farben ermöglichen würden. Sie würden als günstigere Alternative zu Oleds gelten. Für große Fantasie sorge unter anderem die Einführung Apple Watch mit Mikro-LED, die dem Vernehmen nach 2025 auf den Markt kommen könnte.Der jüngste Rücksetzer habe sich bei der AIXTRON-Aktie als gute Einstiegsgelegenheit erwiesen, der Zukauf im Real-Depot am 26. Oktober zu 26,50 Euro habe gepasst. Vom Tief Anfang November bis heute habe der Wert rund 44 Prozent zugelegt - und ein neues Mehrjahreshoch markiert. Auch wenn die Aktie nun zunächst in eine Konsolidierung auf hohem Niveau übergehen dürfte, würden Anleger vorerst an der Position festhalten. Mit dem dynamischen Wachstum im kommenden Jahr, einer nachhaltigen Verbesserung der Bruttomarge und dem Ausbau der führenden Marktposition dürfte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein - im Gegenteil. Die gesamte Position im Real-Depot notiert nach dem heutigen Kurssprung rund 60 Prozent im Plus, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur AIXTRON-Aktie. (Analyse vom 12.12.2023)