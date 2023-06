Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

29,25 EUR -0,75% (22.06.2023, 08:19)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

29,45 EUR -1,44% (21.06.2023)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.



Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (22.06.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem es der Aktie von AIXTRON gleich viermal nicht gelungen sei, den horizontalen Widerstand bei 32 Euro nachhaltig zu überwinden, dürfte der fünfte Versuch nicht allzu lange auf sich warten lassen. Denn die Nachfrage nach den Depositionsanlagen aus dem Hause AIXTRON sei dem Vernehmen nach ungebrochen.AIXTRON sei mit seinen Maschinen zur Herstellung von Verbindungshalbleitern ein Profiteur der Megatrends Digitalisierung, Elektromobilität und Energieeffizienz. Mit den Q1-Zahlen habe das Unternehmen über eine anhaltend starke Nachfrage berichtet und die Jahresprognosen bestätigt.Einziger Wermutstropfen: Das Fehlen von Exportlizenzen für fertige Anlagen habe für Umsatzverschiebungen gesorgt. Dem Vernehmen nach habe AIXTRON die geforderten technischen Anforderungen für das grüne Licht beim Export aber bereits umgesetzt, sodass die Auslieferungen nun erfolgen könnten - und in den kommenden Wochen und Monaten mit entsprechenden Aufholeffekten beim Umsatz zu rechnen sei.Frische Wasserstandsmeldungen dürfte es spätestens mit den Q2-Zahlen am 27. August geben. Stand heute solle der Umsatz im Gesamtjahr um mindestens ein Viertel auf 580 bis 640 Millionen Euro steigen. Mit Blick auf die Profitabilität erwarte der Vorstand einen Anstieg der EBIT-Marge auf 25 bis 27 Prozent. 2022 habe diese bei 23 Prozent gelegen.Das Chartbild könnte kaum spannender sein: Sollte die Aktie das eingangs skizzierte Kaufsignal generieren, würde das Allzeithoch aus dem Jahr 2011 bei 34,08 Euro schnell in den Fokus rücken. Im Anschluss wäre der Weg aus charttechnischer Sicht Richtung 40 Euro geebnet."Der Aktionär" hält weiter an seiner positiven Einschätzung fest. Anleger mit Weitblick lassen sich nicht aus der Ruhe bringen, sondern spekulieren einen erfolgreichen fünften Anlauf und die anschließende Trendfortsetzung, so Michael Schröder. (Analyse vom 22.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link