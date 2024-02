Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

35,81 EUR +5,88% (16.02.2024, 12:20)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

35,86 EUR +6,31% (16.02.2024, 12:11)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.



Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (16.02.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die deutschen Halbleiterwerte würden vor dem Wochenende nach einem positiven Umsatzausblick von Applied Materials in den Fokus rücken. Der US-Hersteller von Anlagen für die Halbleiterindustrie habe für das zweite Quartal einen Umsatz über der durchschnittlichen Analystenschätzung prognostiziert. Eine Steilvorlage für deutsche Zulieferer wie AIXTRON und anderen Branchenplayer.Der Ausblick von Applied Materials signalisiere fortgesetzt hohe Investitionen von Chipherstellern in ihre Produktionskapazitäten. "Die Investitionen der Unternehmen werden wieder beschleunigt, die Auslastung steigt bei allen Gerätetypen und die Speicherbestände normalisieren sich", werde CEO Gary Dickerson zitiert. Das mache Hoffnung auf eine Belebung in der gesamten Branche. Diese profitiere zwar schon länger von einer starken Nachfrage nach Prozessoren für Anwendungen mit Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI), andere Bereiche wie etwa Speicherchips hätten v.a. 2023 aber unter signifikanten Bestandskorrekturen bei Chipherstellern und deren Kunden gelitten, die ihre vollen Lager abgebaut hätten, die sie während der Corona-Krise massiv befüllt hätten.AIXTRON profitiere ebenfalls von einer steigenden Nachfrage, da die Hersteller in neue Halbleiterfabriken investieren würden. Die Gesellschaft adressiere zudem mehrere Wachstumsmärkte, die teilweise noch in einer frühen Entwicklungsphase seien, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AIXTRON-Aktie: