Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

24,26 EUR +1,93% (13.07.2022, 11:55)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

24,24 EUR +1,72% (13.07.2022, 11:51)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (13.07.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Ende Mai Ende Juni habe die AIXTRON-Aktie noch ein Jahreshoch bei 28,18 Euro markiert. Vom Verlaufstief Ende Februar sei es um über 85 Prozent nach oben gegangen. Anfang Juni habe eine überfällige Konsolidierung eingesetzt, die den Kurs zwischenzeitlich auf 20,12 Euro gedrückt habe. Doch die Bullen hätten den Rücksetzer umgehend gekontert.An der Story habe sich nichts geändert. Mit seinem Produktportfolio adressiere AIXTRON eine Vielzahl von Märkten, die weitgehend unabhängig voneinander seien. Damit gelinge es der Gesellschaft, sich mehr und mehr vom allgemeinen Konjunkturzyklus abzukoppeln.Dank der prall gefüllten Orderbücher dürften die Umsätze im Gesamtjahr im Rahmen der Prognose auf 450 bis 500 Millionen Euro (Vorjahr: 429 Millionen Euro) steigen. Bei der in Aussicht gestellten EBIT-Marge von 21 bis 23 Prozent könnte der Rückenwind an der Währungsfront dazu beitragen, dass der Vorstand hier noch einmal nachbessern müsse.Hinweis auf Interessenkonflikte : Aktien von AIXTRON befinden sich im AKTIONÄR Depot und im Real-Depot von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link