Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

28,97 EUR +0,59% (11.07.2023, 13:09)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

28,98 EUR +0,28% (11.07.2023, 12:55)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (11.07.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gleich mehrfach sei es der Aktie von AIXTRON in den vergangenen Monaten nicht gelungen, den horizontalen Widerstand im Bereich von 32 Euro nachhaltig zu überwinden. In der vergangenen Woche sei es erneut soweit gewesen. Doch der Titel habe die charttechnisch wichtige Hürde bereits erneut ins Visier genommen. Unterstützung gebe es von den Analysten.AIXTRON sei mit seinen Maschinen zur Herstellung von Verbindungshalbleitern ein Profiteur der Megatrends Digitalisierung, Elektromobilität und Energieeffizienz. Mit den Q1-Zahlen habe das Unternehmen über eine anhaltend starke Nachfrage berichtet und die Jahresprognosen bestätigt.Einziger Wermutstropfen: Das Fehlen von Exportlizenzen für fertige Anlagen habe für Umsatzverschiebungen im Wert von rund 70 Millionen Euro gesorgt. Zum Vergleich: Die Umsätze seien im Q1 um 13 Prozent auf 77,2 Millionen Euro gefallen. Analysten hätten hier im Vorfeld knapp 125 Millionen Euro erwartet. Dem Vernehmen nach habe AIXTRON die geforderten technischen Anforderungen für das grüne Licht beim Export aber bereits umgesetzt, sodass die Auslieferungen nun erfolgen könnten - mit den entsprechenden Aufholeffekten.Zu diesem Schluss kämen auch die Experten von Berenberg: "Nach den notwendigen Anpassungen im ersten Quartal erwarten wir, dass die Q2-Ergebnisse am 27. Juli erste Anzeichen von Aufholeffekten zeigen und dass sich das Problem im weiteren Verlauf des Jahres 2023 vollständig auflösen wird", heiße es in einer aktuellen Studie. "Mit der Lösung der verzögerten Exportlizenzen und einer weiterhin starken Nachfrage nach Leistungselektronik, halten wir die Konsensschätzungen für Auftragseingang und Umsatz für konservativ. Wir erwarten Auftragseingänge von 657 Millionen Euro und Umsätze von 626 Millionen Euro, was drei bis vier Prozent über dem Marktwert liegt", so die Strategen weiter. Vor diesem Hintergrund hätten sie ihre Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel von 28 auf 35 Euro erhöht."Der Aktionär" setze weiter auf die operative Qualität des Unternehmens und halte an seiner positiven Einschätzung fest. Anleger mit Weitblick lassen sich nicht aus der Ruhe bringen und positionieren sich für den nächsten Anlauf auf die 32-Euro-Marke, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur AIXTRON-Aktie. (Analyse vom 11.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von "Der Aktionär".