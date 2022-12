Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (01.12.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Nach den erneut eher moderaten Zins-Signalen der US-Notenbank dürften DAX und Co ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen. FED-Chef Jerome Powell habe gestern auf einer richtungsweisenden Rede die Perspektive kleinerer Zinsschritte untermauert und damit vor allen bei den US-Technologiewerten eine Kursrally ausgelöst. Die AIXTRON-Aktie dürfte in diesem Umfeld ebenfalls weiter zulegen.Powell habe zwar nicht wirklich etwas Neues gesagt. Schon vor seiner Rede seien für den nächsten Zinsentscheid in zwei Wochen nur noch 0,5 Prozentpunkte erwartet worden. Seine Worte hätten ihre Wirkung dennoch nicht verfehlt. Die Bestätigung der Entschleunigung komme gut an, auch wenn Powell gleichzeitig erklärt habe, dass die Straffung der Zinspolitik insgesamt noch nicht abgeschlossen sei.In dem weiter freundlichen Marktumfeld könnte auch die AIXTRON-Aktie ihre Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen und ein neues Mehrjahreshoch markieren. Die jüngsten Zahlen, der Ausblick und die Präsentation des Unternehmens auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt in dieser Woche hätten die starke Aufstellung des Konzerns eindrucksvoll bestätigt.Der am Dienstag angehobene Umsatzausblick des Branchenkollegen ASM International - nicht zu verwechseln mit ASML - passe da gut ins Bild. Das Unternehmen sei auf Anlagen für die Waferbearbeitung und Verpackung spezialisiert und habe ähnlich wie AIXTRON Depositionsanlagen im Programm. Die Niederländer hätten die neue Zielspanne mit trotz der US-Exportbeschränkungen etwas höheren Umsätzen in China begründet sowie mit dem etwas besser als erwarteten Abarbeiten der Auftragsbestände und Auslieferungen in andere Regionen.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von AIXTRON befinden sich in Real-Depots von "Der Aktionär".