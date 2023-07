Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

28,07 EUR -3,51% (06.07.2023, 12:02)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

28,22 EUR -2,79% (06.07.2023, 11:47)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.



Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (06.07.2023/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In ihrem am Mittwochabend veröffentlichten Sitzungsprotokoll habe die US-Notenbank nach der Zinspause Mitte Juni weitere Leitzinserhöhungen signalisiert. Keine besonders guten Vorgaben für Technologiewerte wie AIXTRON. Die Aktie des Anlagenbauers für die Halbleiterindustrie sei bereits gestern erneut an einer wichtigen charttechnischen Hürde abgeprallt.Gleich mehrfach sei es der Aktie von AIXTRON in den vergangenen Monaten nicht gelungen, den horizontalen Widerstand im Bereich von 32 Euro nachhaltig zu überwinden. Zum Wochenstart habe die Aktie die charttechnisch wichtige Hürde erneut ins Visier genommen - und sei erneut abgeprallt.Dabei würden Spekulationen belasten, dass sich die Einführung von Mikro-LED-Displays bei Apple weiter verzögere. Dem Vernehmen nach sollten die Geräte statt im zweiten Quartal 2025 erst im ersten Quartal 2026 für die Apple Watch erscheinen. Damit könnten sich mögliche Lieferungen von AIXTRON-Anlagen an den Halbleiterkonzern AMS-Osram, der laut Branchenexperten wiederum Apple beliefere, hinziehen, so die Vermutung. Aber: 2023 dürften die Mikro-LED-Anlagen insgesamt nur etwa zehn bis 15 Prozent der Erlöse bei AIXTRON ausmachen.Wie gehe es weiter? Erste kleinere Auffanglinien würden bereits bei 28 und 26 Euro warten. Ein erneuter Rücksetzer in Richtung der massiven horizontalen Unterstützung um 24,50 Euro sei aber nicht auszuschließen. Falle der Titel wider Erwarten unter diese Linie, wäre ein Abrutschen unter die 20-Euro-Marke möglich - aus technischer Sicht.DER AKTIONÄR übt sich weiter in Geduld, setzt auf die operative Qualität des Unternehmens und hält daher an seiner Einschätzung fest. Anleger mit Weitblick lassen sich nicht aus der Ruhe bringen und positionieren sich für den nächsten Anlauf auf die 32-Euro-Marke, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Aixtron befinden sich in Real-Depots der Börsenmedien AG.