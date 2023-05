Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien und Derivate von Aixtron befinden sich in Real-Depots der Börsenmedien AG.



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.



Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Wachstumsmotor bei AIXTRON laufe. Die Nachfrage sei dem Vernehmen nach ungebrochen. Im Rahmen der Hauptversammlung seien alle Beschlussvorlagen mit großer Mehrheit angenommen worden. Die Aktie des weltweit führenden Herstellers von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie habe zuletzt wieder Boden gut machen können. Jetzt rücke das Jahreshoch ins Visier. Analysten würden sogar noch mehr Potenzial sehen.AIXTRON sei mit seinen Maschinen zur Herstellung von Verbindungshalbleitern ein Profiteur der Megatrends Digitalisierung, Elektromobilität und Energieeffizienz. Die Anlagen zur Herstellung der Grundlage von Elektronikchips auf Basis etwa von Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC) seien begehrt, denn solche Chips seien kleiner, energieeffizienter und temperaturbeständiger als klassische Siliziumchips. Damit könnten sie mehr Strom schneller leiten, was Schnellladetechnik für Heimelektronik und E-Autos genauso ermögliche, wie den sparsameren Betrieb von Daten- und Serverzentren sowie bestimmte 5G-Mobilfunk-Anwendungen. Zudem habe die Gesellschaft mit Anlagen zur Herstellung von Mikro-LEDs noch einen potenziellen Gamechanger für die Display-Industrie im Programm.Bereits mit den Q1-Zahlen habe das Unternehmen über eine anhaltend starke Nachfrage berichtet und die Jahresprognosen bestätigt. Das Fehlen von Exportlizenzen für fertige Anlagen habe vor allem für Verunsicherung gesorgt. Dem Vernehmen nach habe AIXTRON aber bereits alle Anforderungen umgesetzt, sodass die Auslieferungen nach einer verzögerten Lizenzerteilung nun starten könnten - und in den kommenden Monaten mit entsprechenden Aufholeffekten beim Umsatz zu rechnen sei.Diese Meinung setze sich nun mehr und mehr am Markt durch. Analysten würden die Aktie im Schnitt bei 33,63 Euro fair bewertet sehen. Das Top-Kursziel mit 42 Euro komme dabei von Oddo BHF. Bei Berenberg zeige man sich mit einem fairen Wert von 28 Euro am pessimistischsten.Anleger mit Weitblick lassen sich durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und halten an ihrer Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Trading-orientierte Anleger können das aktuelle Niveau weiterhin für eine Spekulation auf eine Fortsetzung der Gegenbewegung in Richtung Jahreshoch nutzen. (Analyse vom 22.05.2023)