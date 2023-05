Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.



Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (02.05.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Der Wachstumsmotor bei AIXTRON laufe. Die Nachfrage sei dem Vernehmen nach ungebrochen. Doch das Fehlen von Exportlizenzen für fertige Anlagen habe Umsatz und Gewinn im ersten Quartal belastet. Diese Delle könnte im Jahresverlauf aber ausgeglichen werden.Inzwischen hätten sich einige Analysten zu Wort gemeldet. "Wir sehen die Kursschwäche als Kaufgelegenheit", heiße es bei der DZ BANK. Die Experten sähen die AIXTRON-Aktie weiter bei 32 Euro fair bewertet.Jefferies hebe ebenfalls den Daumen. Ihre Zuversicht für die Wachstumsaussichten 2023 und danach sei nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen für das erste Quartal gestiegen, so Analystin Olivia Honychurch. Die Wachstumstreiber des auf die Chipbranche ausgerichteten Spezialanlagenbauers seien intakt geblieben. Sie habe ihr Rating auf "Buy" und das Kursziel von 40 Euro bestätigt.Warburg Research gehe sogar noch einen Schritt weiter. Die Aussichten seien ungeachtet der enttäuschenden Quartalszahlen intakt, so Analyst Malte Schaumann. Der Ausblick könnte daher später in diesem Jahr durchaus erhöht werden. Er habe das Kursziel von 32 auf 33 Euro angehoben und seine Kaufempfehlung bestätigt. Der jüngste Kursrückgang des Halbleiterausrüsters eröffne eine Einstiegsgelegenheit, laute auch hier das Fazit.Risikobewusste Anleger könnten den Rücksetzer zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen. Anleger mit Weitblick lassen sich von der jüngsten Entwicklung nicht aus der Ruhe bringen und setzen auf ein Comeback der Aktie, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link