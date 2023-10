Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Aixtron befinden sich in Real-Depots der Börsenmedien AG.



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres hätten gezeigt: Um die Jahresziele zu erreichen, müsse sich AIXTRON im Schlussquartal zwar ordentlich strecken. Der Vorstand des Analgenbauers für die Halbleiterindustrie sei allerdings zuversichtlich, die selbst gesteckten Ziele zu erreichen - die Analysten auch.Über die Q3-Zahlen von AIXTRON habe "Der Aktionär" bereits berichtet. Mittlerweile hätten sich einige Analysten zu Wort gemeldet. Der Tenor sei eindeutig positiv.Olivia Honychurch von Jefferies habe ihre Kaufempfehlung nach einem Gespräch mit dem Management mit Kursziel 52 Euro bestätigt. Es stimme sie zuversichtlich, dass die Auftragsschwäche im dritten Quartal nur temporär sei, so die Expertin. Im vierten Quartal sei mit einer kräftigen Erholung des Ausrüsters für die Halbleiterbranche zu rechnen.Die Kollegen von Deutsche Bank Research hätten das Kursziel zwar von 39 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung allerdings ebenfalls auf "buy" belassen. Die Quartalszahlen des Chipindustrieausrüsters hätten die bereits bescheidenen Erwartungen verfehlt, so Analyst Michael Kuhn. Sorgen dürfte auch der enttäuschende Auftragseingang bereiten. Allerdings hätten die Unternehmensziele für 2023 Bestand. Daher seien viele Szenarios denkbar."Der Aktionär" bleibe ebenfalls zuversichtlich, dass dem Unternehmen der Schlussspurt gelingen werde. Das Fazit habe nach dem Blick in die Orderbücher Bestand. Anleger mit Weitblick sollten sich von dem Rücksetzer der Aktie nicht aus der Ruhe bringen lassen und auf eine mittelfristige Fortsetzung des Aufwärtstrends setzen.Trading-orientierte Anleger können den Rücksetzer weiter nutzen, um eine Position im Bereich um 26/28 Euro abzustauben, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link