35,36 EUR +0,26% (14.08.2023, 10:18)



35,56 EUR +0,77% (14.08.2023, 10:09)



DE000A0WMPJ6



A0WMPJ



AIXA



AIXXF



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (14.08.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.AIXTRON habe im zweiten Quartal 2022 dank Fortschritten bei der Erteilung von Exportlizenzen sowie einer weiterhin regen Nachfrage nach Maschinen zur Herstellung von Verbindungshalbleitern einen deutlichen Umsatz- und Gewinnsprung verzeichnet. Negative strukturelle Veränderungen seien weiter nicht in Sicht. Die kurz- und mittelfristigen Aussichten seien unverändert gut. Analysten würden den Daumen heben.Zehn Experten würden bei der AIXTRON-Aktie derzeit zum Kauf raten. Vier Strategen stünden dem Titel neutral gegenüber. Verkaufsempfehlungen? Fehlanzeige! Das durchschnittliche Kursziel aller Analysten betrage derzeit 38,69 Euro. Daraus resultiere ein Kurspotenzial von rund zehn Prozent.Das Top-Kursziel komme weiterhin von Jefferies, genauer gesagt von Analystin Olivia Honychurch, die die Aktie erst bei 52 Euro fair bewertet sehe. Deutlich pessimistischer würden sich Morgan Stanley mit einem fairen Wert von 31 Euro zeigen.Auch wenn die Aktie sicher kein Schnäppchen ist, hält "Der Aktionär" ebenfalls an seiner grundlegend positiven Einschätzung fest - und setzt bei der Aktie daher auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends Richtung 40 Euro und mehr. Die Position im "Aktionär" Depot notiere mittlerweile rund 78 Prozent im Plus. (Analyse vom 14.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Aixtron befinden sich in Real-Depots von DER AKTIONÄR.