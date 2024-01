XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

35,49 EUR +3,38% (19.01.2024, 17:36)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (21.01.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.AIXTRON profitiere von einer steigenden Nachfrage, da die Hersteller in neue Halbleiterfabriken investieren würden. Der Herzogenrather Anlagenbauer adressiere zudem mehrere Wachstumsmärkte, die teilweise noch in einer frühen Entwicklungsphase seien. Das Geschäft mit effizienter Leistungselektronik auf Basis von Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) erfreue sich dabei einer rasant steigenden Nachfrage. Chiphersteller würden massiv in den Ausbau ihrer Kapazitäten investieren. AIXTRON profitiere mit seinen Maschinen zur Herstellung von Verbindungshalbleitern als Zulieferer. Aber auch das Interesse an Anlagen zur Herstellung von Micro-LED nehme spürbar zu. Hier würden potenzielle Abnehmer bereits die entsprechenden Pilotanlagen testen. Ebenfalls spannend: AIXTRON investiere selber 100 Mio. Euro in ein Innovationszentrum am Konzernsitz in Herzogenrath (bei Aachen), in dem ab Herbst 2024 die Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung vorangetrieben werden sollten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.01.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von AIXTRON befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Börsenplätze AIXTRON-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:35,62 EUR +3,79% (19.01.2024, 22:26)