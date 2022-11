Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.



Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (24.11.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Seit einem halben Jahr habe die AIXTRON-Aktie auf hohem Niveau konsolidiert. Nun sei es endlich wieder soweit: Mit dem Sprung über das bisherige Rekordhoch habe der Titel ein frisches Kaufsignal generiert und stürme erneut gen Norden. So könnten Anleger maximal nach dem Ausbruch profitieren.Nachdem die AIXTRON-Aktie Ende Mai auf ein neues Rekordhoch bei 28,18 Euro markiert habe, sei sie in eine Konsolidierungsphase übergegangen. Über ein knappes halbes Jahr hinweg habe sie schließlich eine aufsteigende Dreiecksformation ausgebildet.Nach einem Fehlausbruch im Oktober sei es dann schließlich vor Kurzem soweit gewesen. Die Papiere des Anlagenbauers hätten erst die Dreiecksformation bei 28 Euro nach oben aufgelöst und dann diese Woche zudem das bisherige Rekordhoch bei 29,37 Euro geknackt.Aus charttechnischer Sicht seien das starke Kaufsignale. Kurz- bis mittelfristig sei somit mit anhaltend steigenden Kursen zu rechnen. Das nächste Etappenziel, welches sich rechnerisch anhand der Dreiecksformation bestimmen lasse, liege bei 35 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Aixtron und Infineon befinden sich in Real-Depots von DER AKTIONÄR.