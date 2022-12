Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (09.12.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.AKTIONÄR-Leser wissen: AIXTRON hat sich in einer Reihe von hochattraktiven Wachstumsmärkten die Marktführerschaft erarbeitet, so Schröder. Der höchste Auftragseingang seit 2011 spiegele die hohe Nachfrage über nahezu alle Endmärkte hinweg wider, insbesondere aber nach Anlagen zur Volumenproduktion von Micro LEDs als auch effizienter Leistungselektronik basierend auf den Materialsystemen Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN). Folge: Die Geschäftsentwicklung sei damit relativ unabhängig vom derzeitigen makroökonomischen Umfeld.Das zeige sich im Kursverlauf: Mit einem Plus von über 70 Prozent seit Jahresanfang gehöre die Aktie zu den absoluten Top-Performern in der DAX-Familie. Das Jahreshoch betrage derzeit noch 32,21 Euro. Im Rahmen des vielzitierten Window-Dressings dürften einige Fondsmanager bemüht sein, eine AIXTRON-Position zum Jahresultimo im Portfolio ausweisen zu können.Besonders wichtig: Gelinge es dem Vorstand, die hohe Nachfrage wie erwartet erfolgreich zu monetarisieren, dürfte die Aktie ihren Aufwärtstrend auch im kommenden Jahr fortsetzen. Die Analysten von Oddo BHF - zwischenzeitlich einer der größten Pessimisten bei Aktie - hätten die Messlatte im Rahmen eine Branchenstudie in dieser Woche noch einmal ein deutliches Stück höher gelegt. Das neue Kursziel laute 40 Euro (bislang: 32 Euro), das "Outperform"-Votum sei entsprechend bestätigt worden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link