Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

24,13 EUR -1,23% (21.09.2022, 08:42)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

24,60 EUR +2,20% (20.09.2022, 17:35)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (21.09.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.AIXTRON habe sich in einer Reihe von hochattraktiven Wachstumsmärkten die Marktführerschaft erarbeitet und agiere seit Jahren am Puls der Zeit. Der höchste Auftragseingang seit 2011 spiegele die hohe Nachfrage über nahezu alle Endmärkte hinweg wider, insbesondere aber nach Anlagen zur Volumenproduktion von Micro LEDs sowie effizienter Leistungselektronik basierend auf den Materialsystemen Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN). Die Aktie halte sich im turbulenten Marktumfeld daher recht stabil.Das Orderbuch bei AIXTRON dürfte mit mehr als 500 Millionen Euro im laufenden Jahr erneut dicker sein als die Erlöse, die der Vorstand zwischen 450 bis 500 Millionen Euro (Vorjahr: 429 Millionen Euro) erwarte. Damit sei eine mehr als solide Basis für eine Fortsetzung des Wachstums auch über 2022 hinaus geschaffen.Zu diesem Schluss kämen auch die meisten Analysten. Sieben von zehn Experten würden bei der Aktie zum Kauf raten, drei nähmen eine neutrale Haltung ein. Das Top-Kursziel komme mit 35 Euro weiter von Jefferies-Analystin Olivia Honychurch. Mit seiner Verkaufsempfehlung (Kursziel 22 Euro) stehe Armin Kremser von der DZ BANK allein auf weiter Flur.Die Aktie pendele im turbulenten Marktumfeld oberhalb der 22-Euro-Marke seitwärts. Mit dem Sprung über den kurzfristigen Abwärtstrend könnte das Jahreshoch bei 28,18 Euro wieder angesteuert werden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von AIXTRON befinden sich im AKTIONÄR Depot und im Real-Depot von "Der Aktionär".